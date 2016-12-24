طمس البصائر (شعر)

تاريخ الإضافة: السبت, 08 شباط/فبراير 2014 20:10

شقاء وخسران وحمق سفاهـــــة تداعت به الأفكار في ذهن فاجـــر

يسب رسول الله يا شؤم يومـــــــه لبس رسول الله طمــــــس البصائر

فقبحت كلب اللؤم كم كنت قاصرا تهاوت بك الأقلام خلف الخواطر

وأعمتك حقـــدا بالضغائــــن زفرة فأردتك مـــــــــــرتدا كأي مكــابر

وتذكر اسم العدل جهلا بأصلــــــه فكنت بمـــــــــــا رميت أحقر خاسر

تطاولت طغيانا بكل وقاحـــــــــــة فمـــــــن رمته خسفا رسول البشائر

محمد من أضفى إلى الكون صبغة و أغشـــاه ضياء بديــع المناظــــــــر

ســراجا ينير الأرض عزا ورفعة رحيـــــــم من الرحمن كل الضمائر

حباه إله العــــــــرش خلقا وخلقة وأحسنــــــــه صنعا بقــــــــــدرة قادر

فلولاه ما سادت شـــــرائح أقحمت وذيقت عذاب الهون في العصر الغابر

ولا أخمدت نار لفـارس أضرمت ولا زال كسرى بل كل القياصــــــــــر

فما ضر ضوء الشمس لو أن ناظرا بعين عماه الله عن كـــــل ظـــــــــــاهر

تبوأ بما أخزيت ذلا ولعنــــــــــــة فرأسك مشنوق بحبـــــــــل المناكـــــــر

وإن أنت أمهلت من وقـــــــع هذه فإنك يوم الحشر لابـــــــــــد صاغـــــر

صلاة وتسليما لخير مشفــــــــــع وصفوت خلق الله رمز المفـــــــــــاخر

الأستاذ: محمد عبد الرحمن ولد حمم احمد ددى