علماء وفقها يناقشون التعاون الثقافي مع تركيا

تاريخ الإضافة: الأحد, 09 شباط/فبراير 2014 14:05

نظمت مجلة حراء التركية ندوة علمية حضرها عدد من العلماء والفقهاء الموريتانيين من بينهم محمد المختار ولد امباله رئيس هيئة المظالم والوزير السابق بوبكر ولد احمد وشيغالى واحمدو ول الرظي مدير معهد اقرا .

وقد تحدث العلماء والفقهاء خلال الندوة عن موضوع التعاون الثقافي والعلمي بين موريتانيا وتركيا، فيما تحدث مدير المجلة عثمان أكديش عن حركة الخدمة ومؤسسها فتح الله كولن.

بدوره تحدث أحمد ولد الراظي عن موضوع التعليم والحوار وبناء الإنسان الصالح في المجتمع، وإسهام حركة الخدمة في مختلف الجوانب.