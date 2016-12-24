اتفاق تعاون بين دار السينمائيين واتحاد السينمائيين المصريين

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2014 18:20

الأخبار(نواكشوط) وقع مساء اليوم الثلاثاء على أبروتوكول تعاون بين دار السينمائيين الموريتانيين واتحاد مهن السينمائيين في مصر ، يهدف إلى تطوير التعاون الثقافي والفني بين الجانبيين.

وأكد ممثل اتحاد مهن السينمائيين المصريين عزم هيئته تطوير التعاون مع السينمائيين الموريتانيين من خلال التدريب وتبادل المعارف في هذا المجال وتفعيل التعاون بشكل أكثر، متمنيا أن تستمر هذه الشراكة وتتطور.

وأبدى ممثلو الهيئات السينمائية ممن حضروا المؤتمر الصحفي إعجابهم بالثقافة والفن والسينما بموريتانيا، معتبرين أن مستقبل السينما واعد جدا.