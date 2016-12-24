تاريخ الإضافة: الخميس, 13 شباط/فبراير 2014 14:10

صدر للإعلامي الموريتاني المقيم بقطر د محمد ولد الشيخ كتابا جديدا بعنوان " الصحافة الموريتانية و التعبئة السياسية" دراسة في المحتوى والتوجه 92-2008، يناقش هذ الكتاب الدور الذي لعبته الصحافة الموريتانية المكتوبة في التعبئة السياسية منذ انطلاق التعددية السياسية في العام 1992م وحتى عام 2008م .

وذلك من خلال قراءة تاريخية للصحافة الموريتانية وظروف نشأتها ، وأهم المحطات الكبرى ، التي مرت بها ،وسلبيات وإيجابيات القوانين المنظمة لها، والمعوقات التي وقفت في طريق الصحافيين، وأهم الصحف اليومية والأسبوعية ، والدور الذي لعبه الكتاب في هذه الصحف في تعبئة الرأي العام ، ونظرة المجتمع الموريتاني للصحافة بوجه عام, والصحافة الموريتانية بوجه خاص ، وأهم القضايا التي تطرحها الصحافة الموريتانية ، والشأن السياسي في الصحف الموريتانية ، إمكانيات الصحف المادية وحدود التوزيع ، والجمهور الذي تستهدفه الصحافة ،والعوامل المؤثرة في التعاطي مع ماتنشره الصحافة .

وقد أوضح الباحث في مقدمة الكتاب أن الرغبة الملحة في التوثيق لتاريخ الصحافة الموريتانية كانت وراء الاختيار ، وقد تم في هذ الكتاب إلقاء الضوء على التضحيات الجسيمة التي قدمتها الصحافة الموريتانية في مرحلة صعبة وهامة من تاريخ البلاد .

وهي تضحيات كان أقلها التوقيف والسجن للصحفيين وإلغاء التصريح المخول للصحف ومنعها من الصدور لحين إفلاسها كما حصل لجريدة ( القلم ) خلال فترة حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع ، وكذلك جريدة ( البيان ) المعارضة .

ويتناول الكتاب الصحافة الموريتانية في أربعة فصول لكل فصل منها عدة أبواب وعناوين وذالك وفق التبويب التالي :

الفصل الأول :الصحافة الموريتانية المكتوبة النشأة والتطور

المبحث الأول :السياسة الإعلامية في العالم الثالث

المبحث الثاني :البدايات الأولى للصحافة المكتوبة

المبحث الثالث :صحافة التعدد ظروف النشأة ومشكلات الواقع

المبحث الرابع الصحافة المكتوبة والقوانين المعنية بالنشر

خلاصة الفصل

الفصل الثاني :الطفرة الصحفية وإمكانيات القدرة على البقاء في السوق

المبحث الأول :الصحافة والرأي العام ثقة أم تضاد

المبحث الثاني : مقالات الرأي في الصحافة الموريتانية المستقلة :

المبحث الثالث : الوضع الراهن للصحافة الموريتانية

المبحث الرابع :الصحافة المكتوبة والسوق الإعلاني

خلاصة الفصل

الفصل الثالث : التعبئة السياسية في الصحافة الموريتانية

المبحث الأول :الرأي العام الموريتاني و الصحافة ( آراء عينة )

المبحث الثاني :الصحافة المكتوبة والمساهمة في التغيير السياسي

المبحث الثالث : التعبئة السياسة في الصحافة الموريتانية

المبحث الرابع : هل أثرت الصحافة أو ساهمت في تشكيل الرأي العام

خلاصة الفصل

الفصل الرابع : معرفة الخلل.. إعادة الهيكلة

المبحث الأول : الشفافية.. وبناء الصورة الخارجية

المبحث الثاني : الإعلام في مواجهة النموذج الموريتاني للأزمات

المبحث الثالث :الحلول المقترحة

المبحث الرابع : تنظيم المؤتمرات الصحفية العامة