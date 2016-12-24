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للشيخ رب سيحميه (شعر)
- تاريخ الإضافة: السبت, 15 شباط/فبراير 2014 13:26
محمد الحسن اهنأ مرحبا بيكا *** نفسي وأهلي وما جمعت يفديكا
انعم صباحا فذي الأيام تهديكا *** من يانع المدح أفنانا وتوليكا
وما تغنى حمام الأيك في فنن *** إلا ليعزف لحنا من معاليكا
شلت يمين الذي رام المساس بكم *** من كان يعرفه لولا أياديكا؟
أسبغت فيض نوال من نداك له *** وكان فيما مضى خلا يواسيكا
وليخسإ الحاسدون المغرضون فلن *** يكون من بينهم شخص يباريكا
وكلما استرقوا سمعا تطاردهم *** شهب تحرق مما الله موليكا
يكفيك أن حديث المصطفى سمة *** قد ضمخت وجهك الدري بما فيكا
خليفة المصطفى في الأرض ممتطيا *** من بازل الصبر شملالا تناجيكا
ولست للقول محتاجا فأنشده *** يكفيك ما عندنا... يكفيك... يكفيكا
(ما استحسن الناس من مكرومة سلفت *** إلا رأوها على استحسانها فيكا
ولا تحلوا بمعنى يستحب لهم *** إلا وكان معارا من معانيكا
وهذه ساعة التصريح قد أزفت *** يا شيخ... الله يحمينا، ويحميكا)