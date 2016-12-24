إلى فضيلة العلامة محمد الحسن ولد الددو (شعر)

تاريخ الإضافة: السبت, 15 شباط/فبراير 2014 13:33

الشاعر / الشيخ ولد بلعمشالشاعر / الشيخ ولد بلعمشرمى نفسه راميكَ: ضاعَ حياؤُهُ *** وخُلِّدَ شعرًا لُؤمُهُ وشقاؤُهُ

يقولون وجه الشيخ سالَ دَمًا أَلاَ *** أَقِلُّوا فَبَاقٍ نورُهُ وَبَهاؤُهُ

وتبْقَى أَمَالِيهِ فتَنْدى قُلوبُنا *** وباقٍ لهُ في المكرماتِ ارتقاؤُهُ 

هو البحر أما عمقُه فَانتِماؤُهُ *** وأمَّا اللآلِي فالنُّهى ونَقَاؤُهُ



وأمَّا جبالُ الموج فالعلمُ والتُّقى *** وأمَّا الذي يرجُو الورى فَعَطاؤُهُ

وأمَّا شواطيهِ فَشعرٌ وحكمَةٌ *** وأمَّا مداهُ فالرؤى وذكاؤُه

سوى أنه عذْبٌ وفي البحر ملحةٌ *** ولا يَختشي رُوادُهُ وسِقاؤُهُ 

وحينًا أراه الشمسَ لولا غروبُها *** ومن مغربٍ أحيا القلوبَ ضياؤُهُ

فيا شيخَنا لا تاسَ إمَّا تطاولوا *** لِكلُّ كريمٍ في الزمان ابتِلاؤُهُ 


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