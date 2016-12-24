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دفاعا عن الشيخ
- تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2014 18:22
نداءُ الجهل – قُبّح من نداء - *تــردّدَ أَمْــسِ في حَرَمِ الإخاء
فحــيّ على السًّــفاه بلا تَــوانٍ *فبعضُ الجهل حِرزُ الكبرياء
فما يُغنِــي قرارٌ في رُقـــوق * يهـــدد أو ينـــدد فــي حـــياء
فما استحيى المُقبَّحُ حين يجني *و ما فعلَ الشنيعةَ في الخفاء
ســما بيُدَيّةٍ تــرِبت و شُـــلت *لأكــرم مـفــرِق تحت السماء
حقيــقٌ أن يُداسَ بغيــر رفق * و يُـــرجــمَ ثــم ينــبذً بالعراء
لتَطعَمَ شــؤمَ ما اقترفت يداه يدٌ أخــرى تَــذرّعُ في الخـفاء
لنمسحَ أدمــعاً فـاضت لــهــيبا * و يعرفَ جرحُنا طعمَ الرخاء
الشاعر / محمد محفوظ و لد المصطفى