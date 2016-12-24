باحث موريتاني يفوز بدكتورا دولة في التسيير الإستراتيجي

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2014 15:08

ناقش الباحث الموريتاني ، الشاب حمادي ولد رابح بنجاح مع مرتبة الشرف في جامعة مرسية بإسبانيا (Universidad de Murcia) أطروحة دكتوراه تحت عنوان: " دور القدرات التعلمية في تنمية الابتكار لدى الشركات : مقاربة تجريبية".

وهي دكتوراه دولية انجزت بالتعاون ما بين الجامعة المذكورة وجامعة "ليل" بفرنسا (Université du Littoral Côte d'Opâle /Université de Lille Nort de France).

وقد اعتمدت أطروحته على أحدث نظريات التسيير الإستراتيجي للمؤسسات، حيث تعتبر المؤسسة بمثابة فرد يتعلم ويتأقلم مع محيطه وإعتمادا على ذلك تتحدد قدرته على الإبتكار ومواكبة التغيرات وبالتالي يزدهر و يبقى على مستوى التحديات.

وأجري البحث على عينة من الشركات الإسبانية التي تتميز بقدرات ابتكارية موثقة في تنمية و تطوير المنتجات.

ويعتبر السيد حمادي ولد رابح أحد الخبراء الأفارقة القلائل الذين طرقوا هذا المجال وقد يكون أول دكتور دولي موريتاني متخصص في مجال تعلم المؤسسات (Organizational Learning) و الإبتكار (Innovation).

وقد سبق و أن نشر له العديد من الدراسات في هذا المجال، كما قدم بحوث في مؤتمرات دولية متخصصة.