بنت بمب للأخبار:حدث تحسن ملحوظ فى مؤسسات التعليم

تاريخ الإضافة: الأحد, 02 آذار/مارس 2014 22:22

الأخبار(نواذيبو) قالت مديرة التعليم والتكوين الفني بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا صفية بنت بمب إن المؤسسات التعليمية شهدت تحسنا ملحوظا فى السنوات الأخيرة ، وتم ترميم بعضها الذى تجاوز مرحلة القلق، مستعرضة حالتي الثانوية 1 والإعدادية 1.



وأضافت بنت بمب فى تصريحات خاصة لوكالة الأخبار إنهم بصدد إنشاءات جديدة لتعزيز البنى التربوية ب 43 حجرة فى المدينة من ضمنها إنشاء 8 حجرات فى الإعدادية 2 فى شكل طابقين من أجل دعم المؤسسة التعليمية.



وكشفت المديرة الجهوية فى حديثها عن اعتزامهم إعادة بناء مدرسة الدستور نتيجة وضعيتها ، وعدم مطابقتها للمعايير ، وسيتم نقل تلاميذها إلى مدرسة لعريكيب" ، مشيرة إلى أنه سيتم تدعيم مدرسة الوفاء 2 بأربع حجرات جديدة.



واعتبرت المديرة أن هناك 22 حجرة أخري حصلوا على تراخيص لفضاءات عمومية ، وإعادة تأسيس بنايات مؤسسات تعليمية ، وهو مامن شأنه أن يواكب تمدد المدينة وانفجارتها الديمغرافية حسب وصفها.



وحول سؤال عن مصير تلاميذ الإعدادية الفنية قالت المديرة إنها تجربة حظيت بنجاح فى مدينة نواذيبو ، وتم إنتقاء المتفوقين من التلاميذ فى المدينة سيواصلون حتى البكالوريا الفنية ، ويدرسهم كادر تعليمي وفني مؤهل معتبرة أن رغبات بعض الأهالي فى إلحاقهم بثانوية الإمتياز.



وحول التعاقد فى الولاية قالت المديرة الجهوية إنهم فى ظل النقص الملاحظ فى الأساتذة بفعل عدم توفرهم يضطرون إلى التعاقد معتبرة أن عدد الأساتذة المتعاقدين فى الولاية لايتجاوزن 12 أستاذا من ضمنهم 3 فى إعدادية بولنوار الواقعة على بعد 90 كلم من المدينة فيما وصل عدد المعلمين إلى 23 معلما بعضهم فى المراكز الريفية ، وإعدادية الوفاء.



وحول مطلب البعد من قبل النقابات قالت المديرة إن الوزارة تعتبر أن مدينة نواذيبو من ضمن المدن المرغوبة والمطلوبة لدى الكثير من المدرسين ، ولايمكن أن تقارن بمدن أخرى نائية.



وعن القطع الأرضية التى تلح النقابات التعليمية على توفيرها اعتبرت المديرة أن المدرسين هم جزء من موظفي الدولة ، وفى حالة منحهم جميعا قطعا أرضية فسيكون المدرسين من ضمنهم.