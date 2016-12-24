مركز الجزيرة ينظم المنتدى الثامن للشباب

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 05 آذار/مارس 2014 14:16

الأخبار (انواكشوط) – أعلن مركز الجزيرة للدراسات عن تنظيم النسخة الثامنة من منتدى الجزيرة السنوي، واختار للنسخة الجديدة عنوان: "إلى تتجه حركة التغيير في العالم العربي".

وتجري فعاليات المنتدى خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر مايو المقبل، وتستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت إدارة المنتدى عن فتح باب المشاركة أمام أمام الشباب من داخل العالم العربي وخارجه، لتقديم مقترحاتهم للمساهمة في تنظيم وإدارة 3 فعاليات خاصة بقضايا الشباب، سواء ذات البعد السياسي أو الإعلامي أو قضايا أخرى ذات صلة بفئة الشباب، وذلك ضمن البرنامج العام للمنتدى.

ورأت إدارة المنتدى أنه يمثل فرصة للشباب بكل توجهاته وفئاته للمساهمة في تعميق النقاش فيما بينهم حول القضايا التي تمثل أولوية لهم في سياق التحولات في العالم العربي وتأثيراتها الداخلية والخارجية.

واشترطت إدارة المنتدى للمشاركة تقديم مبادرة حول الموضوع باللغة العربية أو الإنجليزية، وانسجام المبادرة مع العنوان الرئيسي للمنتدى الثامن للشباب، ومراعاة الزمن المعتمد لكل فعالية (لا تتجاوز مدة الساعتين للجلسة الواحدة)، وأن يكون عمر المشارك أقل من 35 عاماً.