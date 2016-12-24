أنشطة ثقافية وطوعية بلبراكنه

تاريخ الإضافة: الخميس, 06 آذار/مارس 2014 00:52

الأخبار(ألاك) – عرفت ولاية لبراكنه أمس الأربعاء 05-03-2014- عددا من الأنشطة الثقافية والطوعية نظمتها الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية بالولاية بالتعاون مع الشبكات المقاطعية، فى إطار حراك ثقافى أعلنت عنه الشبكة بعد أسابيع من تقديم دعم حكومى لشباب الولاية.

فقد نظمت الشبكة المقاطعية للشباب بألاك أمس الأربعاء محاضرة تستعرض نماذج من سماحة الإسلام كما تقدم قراءة مفصلة فى السيرة النبوية إضافة إلى سهرة ثقافية مفتوحة شاركت فها مختلف الجمعيات والنوادى الثقافية بالمقاطعة، حيث قدمت مختلف الجمعيات والنوادى اسكتشات مسرحية وإلقاءات شعرية تعالج فى مجملها هموم وقضايا الشباب.

وفى مقاطعة بوكى نظمت الشبكة المقاطعية يوما من العمل الطوعى خصصته لتنظيف عدد من شوارع وأحياء المدينة النهرية، بمشاركة عشرات الشباب المنتمين للجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة، فيما ستطلق بقية الشبكات المقاطعية بالولاية أنشطتها خلال اليومين المقبلين.

وكانت مديرية التراث بوزارة الثقافة قد افتتحت هى الأخرى صباح أمس الأربعاء بألاك أياما تكوينية لصيانة التراث غير المادى عن طريق تعزيز القدرات الوطنية بمشاركة عدد من المندوبين الجهويين للوزارة.