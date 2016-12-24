معارض لمنتجات نسوية بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الأحد, 09 آذار/مارس 2014 13:10

الأخبار (نواكشوط) ـ انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات المعرض الجهوي للمنتجات النسوية داخل مباني مركز التكوين للترقية النسوية.

وأشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينه بنت امم على انطلاق المعرض، الذي ضم العديد من الأجنحة شملت مختلف أشكال وصنوف إبداعات المرأة الموريتانية في نواكشوط، فضلا عن بعض التعاونيات النموذجية القادمة من ولايات لبراكنة و تيرس الزمور و انشيري.

بدورها أشادت رئيسة المجموعة الحضرية أماتي بنت حمادي إن بتميز المعرض النوسي، مؤكدة أنه يدخل في إطار دعم وتشجيع النساء المعاقات وتحفيزهن على العمل والإبداع من أجل دمجهن في الحياة النشطة.