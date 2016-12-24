تراتيل الدموع (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 10 آذار/مارس 2014 20:37

الشاعر / محمد محمود / عبديهذا شعاء الله في أكوانـــــــــه *** يسقي ظلام الأرض من قرطاسه

وحي على هام المسرة تاجهــا *** نفح من الأزهار في إحســـــاسه

والطير طار مغردا في دربــــــــــه *** والعشق صار محمدا من ساسـه

ظمأت قلوب الهائميين لذكـــــــره *** وهفا إليه الكون في إطماســــه

وبدى يرتل للجراح دموعــــــــــه *** يطوي سماء الحرف من أنفاســه

رحلت ظلال الأمس من أفيائنــــا *** وتساقط المعنى نزيفا ما بـــــــــه

لما سبحنا في جمال مـــــــــودة *** صرنا إلى كنه الزمان وربـــــــــــــه

في جوهر الخلد الكريم رسالـــــة *** نزلت ففاح عبيرها من صبــــــــــه

والكون غنى في ضمير سمائــــه *** قسماته تتل حكـاية غيبـــــــــــــه

جذع يحن لصادق متعطشــــــــا *** فاخضوضر الحجر القوي بــــــدربــه

وتهاطلت لغة الوجود بنهــــــــــره *** والطين هاجر شقه من حــــبـــــه