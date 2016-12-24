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تراتيل الدموع (شعر)
- تاريخ الإضافة: الإثنين, 10 آذار/مارس 2014 20:37
هذا شعاء الله في أكوانـــــــــه *** يسقي ظلام الأرض من قرطاسه
وحي على هام المسرة تاجهــا *** نفح من الأزهار في إحســـــاسه
والطير طار مغردا في دربــــــــــه *** والعشق صار محمدا من ساسـه
ظمأت قلوب الهائميين لذكـــــــره *** وهفا إليه الكون في إطماســــه
وبدى يرتل للجراح دموعــــــــــه *** يطوي سماء الحرف من أنفاســه
رحلت ظلال الأمس من أفيائنــــا *** وتساقط المعنى نزيفا ما بـــــــــه
لما سبحنا في جمال مـــــــــودة *** صرنا إلى كنه الزمان وربـــــــــــــه
في جوهر الخلد الكريم رسالـــــة *** نزلت ففاح عبيرها من صبــــــــــه
والكون غنى في ضمير سمائــــه *** قسماته تتل حكـاية غيبـــــــــــــه
جذع يحن لصادق متعطشــــــــا *** فاخضوضر الحجر القوي بــــــدربــه
وتهاطلت لغة الوجود بنهــــــــــره *** والطين هاجر شقه من حــــبـــــه