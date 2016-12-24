غزة بين الحصار والنار (شعر)

تاريخ الإضافة: الخميس, 13 آذار/مارس 2014 19:13

الشاعر الكبير ادي ولد آدبهعنوانُ قصيدةٍ سبَقَ أنْ رَصَدْتُ فيها تَوَزُّعَ هذه المَدينةِ الأسْطورةِ، بيْنَ واقِعِ السِّجْنِ الكبيرِحِصَارًا، والفُرْنِ الكبيرِ نَارًا، والجُرْح الكَبيرِ انْصِهارَا، والقبْرالكبيرِ دَمَارًا، وبين استشرافها – رغم كل ذلك - في عرْسِها الكبير انتصارًا.. شاركوني إياها منجمة مقاطع...

1- السجن الكبير

*****

تحت الحصار

تعيش عزةُ

من زمانٍ

مغلقهْ

*****

سجنا كبيرا

مظلما

لا خبزَ إلا العزَّ

لا حلوى سوى التقوى

فغزةُ وحدها

ظلت تقاوم

مُرهقهْ

*****

ترنو إلى الإخوان

والأعداء

غيرَ مُفرِّقهْ

*****

فالأهل كالسِّندان

- في هذا الحصار -

وهؤلاء المعتدون

المِطرقهْ

غزة: الفرن الكبير

*****

واليوم

تحت النار

- ياللعار -

غزةُ مُحرَقهْ

*****

والكل

تقتحم المجازرُ

بيتَه

بل نفْسَه

بِدَعُ الدّمار مُوثَّقهْ

*****

دعْ ما سمعتَ به

فمن قد أُحْرِقوا

- في زعْمهمْ -

ها همْ بغزةَ

يُشعلون المَحرَقهْ

*****

في كل دارٍ

ألفُ نارٍ

غزةٌ

قد أصبحتْ

فُرْنا كبيرا

- رغم شحِّ الغاز -

يُشْوى فيه

شعبٌ كاملٌ

هذا هو النازي

وإلاّ فالبصائرُ

مطبَقهْ

*****

كيف العيونُ

تطيقُ

رؤيةَ ذلك البطْشِِ

الرهيبِ

مُحدِّقهْ؟

غزة الجرح الكبير

*****

ها غزةٌ

جرْحٌ.. كبيرٌ.. نازفٌ

صَبَغَ الوجودَ.. بِلوْنه

كلُّ المَشاهدِ

مِن دِما

أبناءِ غزةَ

مُغْرَقهْ



*****

أشلاؤهمْ

ملء الدماء

مُمَزَّقهْ



*****

وبيوتُهمْ

- بالسَّاكنيها -

كَومةٌ

أنقاضُها

مسحوقةٌ

ومُحرَّقهْ