مدارس البرج التركية تنظم حفل نهائيات الأولمبياد

تاريخ الإضافة: الأحد, 16 آذار/مارس 2014 09:32

الأخبار (نواكشوط)- نظمت مدارس البرج التركية مساء السبت 15 مارس 20014 حفلا لنهائيات الأولمبياد التركية بقاعة المؤتمرات بثانوية عفة للبنات بحضور الرئيس المدير العام لمجمع البرج التعليمي السيد زكريا اوزيورك وأولياء التلاميذ وبعض رجال الأعمال الأتراك في موريتانيا والطاقم التربوي بالمدرسة.

وقد تضمن الحفل فعاليات عديدة أهمها اختيار التلاميذ المشاركين بالتظاهرة السنوية للأولمبياد في (الشعر ، والمحادثة ، والغناء بالتركية )، وقصائد مديحية وعروض غنائية نفذها تلاميذ ابتدائية النيل واعدادية وثانوية غاية للأولاد وعفة للبنات ، إضافة إلي اسكتشات مسرحية تشجع التقارب الثقافي بين البلدين من خلال أدوار بالحسانية ينفذها تلاميذ أتراك وادوار بالتركية للتلاميذ الموريتانين .

وبعد اعلان النتائج من طرف لجنة التحكيم التي ضمت أساتذة ومدراء أتراك إضافة إلي العازف والفنان لوليد ولد دندني وزعت جوائز قيمة على المشاركين في التصفيات .

تجدر الإشارة إلي أن التلاميذ المؤهلين سيمثلون موريتانيا في تظاهرة الأولومبياد التي يشارك فيها أكثر من 2000 تلميذ من 160 دولة حول العالم في اسطنبول نهاية مايو القادم وقد حقق التلاميذ الموريتانيين خلال السنوات الماضية نتائج متميزة بحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية .