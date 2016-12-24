اليونسكو مهتمة بدور المدرسة العليا للتعليم في موريتانيا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 18 آذار/مارس 2014 16:11

الأخبار (نواكشوط) - قام الممثل الإقليمي لمنظمة اليونسكو المقيم بالرباط السيد مايكل مليورد بزيارة اليوم الثلاثاء 18-3-2014 للمدرسة العليا للتعليم صحبة بعض كبار معاونيه.

وقد تفقد الضيف ومعاونيه مختلف مرافق المؤسسة حيث اطلعوا على أوجه النشاطات الأكاديمية فيها كما كانت مناسبة لإطلاعهم على دورها الريادي في المنظومة التربوية الوطنية الذي تلعبه.

وسمحت هذه الزيارة حسب مصدر من داخل المدرسة العليا للتعليم بتحديد بعض المشاريع ذات الطابع التربوي والعلمي سبيلا لترقية التكوين والبحث.

وأعلن الممثل الاقليمي عن اهتمام منطمته بهذه المشاريع والسعي لدعمها.