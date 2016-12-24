مكتب تنفيذي جديد لـ"شبيبة بناء الوطن"

تاريخ الإضافة: السبت, 29 آذار/مارس 2014 16:39

الرئيس الجديد لجمعية شبيبة بناء الوطن الحاج أحمد ولد اماهالأخبار (انواكشوط) – اختار مؤتمرو جمعية شبيبة بناء الوطني مكتبا تنفيذا جديدا، وأعضاء لمجلس الإدارة في ختام مؤتمرهم العادي مساء أمس الجمعة 28 مارس 2014.

واختار المؤتمرون الحاج أحمد ولد اماه رئيس للمكتب التنفيذي الجديد، في اختتام مؤتمرها الثالث الذي شارك فيه مؤتمرون عن فروع الجمعية في انواكشوط والداخل.

رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر قرأ بيانا ختاميا في نهاية الجلسة أشاد فيها بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة التحضيرية للمؤتمر ولجنة التنظيم إضافة للجهود التي قام بها المكتب التنفيذي، وما تم إنجازه خلال المأمورية المنصرمة.

وعرف المؤتمر تغيير الجمعية الشبابية من نظام "الأمانة العامة" إلى "نظام الرئاسة"، وتمديد فترة المأمورية من سنتين إلى 3 سنوات.

وافتتح المؤتمر العادي الثالث لجمعية شبيبة بناء الوطن مساء الخميس الماضي بمشاركة 34 مؤتمرا من أصل 44 يمثلون مختلف فروع الجمعية في الداخل، وفي العاصمة انواكشوط.

كما حضر انطلاقة المؤتمر رؤساء سابقون للجمعية وشخصيات اعتبارية ومندوب عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وتعتبر الجمعية من أنشط الجمعيات الشبابية والثقافية العالمة في موريتانيا.