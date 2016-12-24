ندوة حول فلسطين بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الإثنين, 31 آذار/مارس 2014 18:34

الأخبار (نواكشوط)- نظمت الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي، اليوم الإثنين 31-03-2014 بالقاعة الكبرى حفلا أدبيا وفنيا ،تحت عنوان " فلسطين.. جرح الأمة الغائر".

المدير العام المساعد للمعهد العالي الشيخ ولد الشيخ التراد ، قال في كلمته " إن قضية فلسطين أكبر من أن تكون قضية طلاب أو شباب.. فقط.. بل هي قضية جميع المسلمين رجالا ونساء شيوخا وشبابا.. وهي القضية التي تجمع جميع الأطياف والفئات حين تفرقها مشاغل أخرى".

، كما أكد على الدور الريادي الذي تقوم الرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي، مذكرا بالإصدار الذي أخرجوه العام الماضي والذي كان تحت عنوان " أشواق الحرية". وقد جاء معبرا عن السياق الذي تعيشه الأمة بما احتواه من بحوث ومقالات.

الإعلامي أحمد ولد الوديعة قال في مداخلة له:" إن الحديث عن قضية فلسطين اليوم ياتي في جو خاص، الخصوصية الأولى، أنه يأتي بعد مرور ذكرى يوم الأرض، يوم التشبث بالثوابت والمبادئ، والخصوصية الثانية هي البشائر القادمة من تركيا أرض الخلافة، بفوز الخيار الإسلامي وتجديد الثقة له من قبل الشعب التركي العظيم".

وأكد أحمد ولد الوديعة على أن القضية الفلسطينية ستبقى حية خالدة في وجدان الشعوب وضمائرها، فهي الملهمة للشعوب العربية ريع الحرية والثورة..

مذكرا بمقولة راشد الغنوشي التي يقول فيها : " في الصغر كنت أظن أننا من سيحرر فلسطين ولكن بعد أن كبرت اكتشفت أن فلسطين هي من سيحررنا.. فهي قبلة الأحرار والثوار..".

وختم ولد الوديعة مداخلته: إن فلسطين هي القضية الجامعة، كما أشكر الرابطة ، و أهنئهم على هذا الحضور الطلابي..وعلى هذا الحضور لإدارة المعهد العالي.

وقد أنعش الحفل كتاب وأساتذة وشعراء ، كما حضره رئيس المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني، حبيب ولد اكاه..وكذلك رؤساء المؤسسات الطلابية داخل المعهد العالي.

وقد ختم النشاط بمسرحية معبرة، تحكي واقع الشباب وقضايا الأمة.