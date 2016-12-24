اختتام الأسبوع الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 09 نيسان/أبريل 2014 16:30

رئيس جمعية الإرادة (يسار) مع بعض محاضري ندوة عن الإعلام ضمن أنشطة الأسبوعالأخبار (انواكشوط) – اختتمت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية أسبوعها الثقافي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد استمراره عدة أيام تضمنت أنشطة ثقافية متنوعة.

الشاعر الشيخ ولد بلعمش كان من المشاركين في المهرجان في نسخته الثالثةوانطلق الأسبوع الثالث يوم الأحد السادس من إبريل بقاعة المحتف الوطني بالعاصمة انواكشوط.

جانب من الحضور وخلال الأسبوع تم تنظيم ندوة بالتعاون مع نقابة الصحفيين، إضافة لورشة تناولت موضوع التمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمسية أدبية كبيرة تضمنت فقرات عديدة حضرها جمهور كبير وكثير من الأدباء والمنشدين.

وعلى هامش الأسبوع الثقافي أقيم معرض للفن التشكيلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اختتام الأسبوع أكد القائمون على الجمعية مواصلتهم السير على طريق خدمة المجتمع وتنمية القدرات الثقافية وتوفير التعليم والتكوين للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمة المجتمع بصورة عامة، مع الدعوة إلى فتح باب التعاون في شتى المجالات مع مختلف الجهات المهتمة.