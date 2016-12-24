نواذيبو: الشبيبة تطلق فكرة الصالون الثقافي

تاريخ الإضافة: السبت, 12 نيسان/أبريل 2014 16:20

الأخبار(نواذيبو)- أطلق فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا فكرة الصالون الثقافي من أجل تطوير العمل الثقافي على مستوى المدينة.



وقال مسؤول الإعلام فى الجمعية اسلم ولد حمود إن جمعيته ترمي من وراء إنشاء هذه الفكرة إلى معالجة مواضيع متعددة من قبيل المواطنة والشباب فى قوالب وأجناس ثقافية مختلفة سعيا إلى استقطاب الجماهير الشبابية فى المدينة.



واعتبر ولد حمود في تصريح لوكالة الأخبار إن الصالون الثقافي يسعي إلى معالجة خريطة الأوجاع التى تمر بها الأمة الإسلامية ، ومحاولة معالجتها عم طريق المسرح والفن.



واعتبر المسؤول الإعلامي أن الفكرة تنظم كل أسبوعين ، ويشارك فيها شخصيات أدبية وثقافية على مستوى المدينة.



وسبق أن أطلقت الجمعية فكرة مماثلة سمتها "نواذيبو تقرأ" قالت إنها ترمي من ورائها إلى نشر ثقافة المطالعة فى صفوف شباب العاصمة الاقتصادية نواذيبو.