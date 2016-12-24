الشعر و التجميل

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 09:24

أسـعفــوا الشعــــر بحـلقوم دَواتي نـــذرت صـــوما عــذارى كلماتي

أحـــشد الأفـــكار أستنـفر حــولـي أبتغــــــي النـــجـدة في كــل اللغات

عـــبثا حاولت أن أنشـــئ شعـــرا يــحمل اسمـــي و يضاهي قسماتي

كـــلما فكـــرت أن أختم باســـمي دونمــا التسبيـــح باســم الســلطات

قـيل جــاءت سكرة الموت وهذا قــدر الأحيــاء فــي هــذي الحـــياة

عـــبــثـا حاولت أن أهـوى كما شئــــــــــت وشاءت لــــي صباباتي و ذاتي

كـــلـــما بُحــت بوجـدي للـتي لم تكتحـــل عــينــي بــها طول حياتي

طـلبوا مـهرا حياتي وادعـوا لي أن هـــذا مـهـــرُ مِــثلِ الحـــــريات

عـــبثا جــربت بالشِّعــــر شَعيرا دون أن أغـــتال بعــض المفـردات

دون أن يُقـــذف بــالعهر أو القهـــــــــر قصـــيدي أو بإحــدى المـــوبقات

قــيل ســـم الحُـب بالحَب مجازا وامنعــــن صــرف وُلاة كالنـــحاة

واقرأ الــعسف إذا أنشـدت عشقا حـــينها الـخبز مــــع الحبر مواتي

عــبثا قد خــطــبوا عــندي قوافــــــــــي بـسعر القمح ، سعــر الشوكلات

وأرادوهـــن للــقـصــر وصـيفا ت ، كـــلابا لحــراســـات الـــولاة

ما دروا أنـي لم أقـبـل سوى الكفـــــــــــء - ولـــو نـاشــد - بـعــــلا لبنـات

وأنـــا لا أصـــنع الشــعر على عيــــــــني بـــل تـســفــح حـبــرا عـبرات

في عراقي نــزف العِرقُ وقدسي أَعْــــرقَ الجــرحُ بــها في النكبات

و بـــشـــامـــي عــــزة مــنهوبــة وعــــلى مـصـري أداري زفرات

ولـــدينا ليس يعلوا فوق صوت الـــــــــــخـبز إلا صـوت أمن المحصنات

ولـــديـــنا عرَّفَ الإعـلام يوميــــــــــا عــن الـــوالـي مــئات النكرات

ولــــدينا تـــذرف الأخــبــار دوريـــــــــــا دمـــوعـا فــي جميع النشرات

ولـــهذا ألِـــف الشــــعرُ لــــديــنا عــــادةَ التــجميل بالمستحضرات

محمد محفوظ ابن المصطفي بن بـــيه

شاعر موريتاني مقيم بالإمارات