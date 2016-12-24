فلم موريتاني يشارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي

تاريخ الإضافة: الخميس, 17 نيسان/أبريل 2014 11:50

الأخبار(نواكشوط) أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائى الدولى اليوم الخميس عن أن 18 فيلما سيتنافسون فى المسابقة الرسمية والسعفة الذهبية للمهرجان فى دورته السابعة والستين والتى ستنطلق فى الرابع عشر من مايو القادم، ومن بين تلك الأفلام الفلم الموريتاني "غضب الطيور".

ويحمل الفيم عنوانين هما "تيمبكتو" و"غضب الطيور" ويتحدث عن مدينة تمبكتو منذ مجدها الغابر في اللتاريخ إلى أن باتت مسرحا لعمليات جهادية.

وفيلم تيمبكتو هو من إخراج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الذي صوّره على التخوم الشرقية لموريتانيا وهي القريبة من شمال مالي.

وأثار رفع علم تنظيم "القاعدة" أثناء تصوير الكثير من مشاهده مخاوف بعض سكان مدينة "النعمة" وصلت حتى رفض صاحب البيت الذي تم تأجيره للتصوير إلى رفض ذلك، قبل أن يقتنع بأن الأمر يتعلق بفيلم سينمائي.

ويعمل سيساكو في القصر الرئاسي في نواكشوط منذ منتصف العام 2011 حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الثقافية.