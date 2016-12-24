اختتام مهرجان نواكشوط للفيلم القصير

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 13:25

الأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت ليلة البارحة: 29-10-2013م في فضاء التنوع الثقافي فعاليات مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بمشاركة متسابقين موريتانيين وأجانب في ثلاث مسابقات للمبتدئين والهواة والقنوات التلفزيونية الحرة في موريتانيا.

وقال مدير المهرجان المنتج والمخرج السينمائي محمد ولد إدومو، إن المهرجان كان ناجحا؛ شاكرا مجموعة نواكشوط الحضرية الراعي الرسمي للمهرجان، ووزارة الثقافة، وشركة تازيازت. ومشيرا إلى أن ما نسبته 40% من تكاليف تنظيم المهرجان قدمتها دار السينمائيين الموريتانيين.

وأضاف ولد إدومو في تصريح للأخبار على هامش فعاليات الاختتام، إن أنشطة المهرجان تخللتها ورشات تكوينية للشباب في عدة مجالات ثقافية من بينها كتابة السيناريو والإخراج وصناعة الأفلام وإدارة الأنشطة الثقافية.