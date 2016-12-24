ندوة أدبية بعنوان"على عتبات الأسوار"

تاريخ الإضافة: الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014 15:04

الأخبار(نواكشوط) نظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مساء (السبت 19/4/2014)، بقاعة المتحف الوطني بالعاصمة نواكشوط، أمسية تكريمية للشاعر المبدع القاضي ولد محمد عينين تحت عنوان "على عتبات الأسوار".

وجاءت هذه الأمسية تكريما للشاعر ولد محمد عينين عقب الإنجاز الذي حققه بفوز ديوانه "الأسوار" بالمركز الأول في مسابقة مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية.

وحضرت الأمسية كوكبة من الشعراء والمثقفين ومدير المركز الثقافي المصري بنواكشوط.

وأشاد الشاعر الكبير عبد الله السالم ولد المعلا، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، في كلمته افتتاح الأمسية، بفوز القاضي ولد محمد عينين بالمركز الأول في هذه المسابقة الأدبية الهامة.

وقال إن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بتكريمه للشاعر الفائز، وللشعراء المتميزين إنما يتبع سنة تكريم العرب للشعراء، مذكرا بأن تكريم الشعراء أخذ بعدا حضاريا هاما بتكريم الرسول الأكبر صلى الله عليه وسلم للشعر عبر تكريمه للشاعر كعب بن ظهير الذي خلع عليه الرسول بردته.

أما رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الشاعر الكبير ناجي محمد الإمام، ، فقد قال في كلمته بالمناسبة "إن "آفطوط" بين أوديته وسهوله الخصبة وافرة الغلال خريفا، دافئة الظلال شتاء، أنجبت ولد التلاميذ وأهدته إلى مصر والوطن العربي واللغة العربية، وها هي الآن تهدي مصر وتهدي نفسها القاضي محمد ولد عينين لتكافئه مصر واسطة العقد في الثقافة العربية".

وأضاف "يتواصل العطاء بين مشرق الوطن العربي ومغربه، نحتفل بالشاعر القاضي ولد محمد عينين.. نحتفل به شاعرا ونحتفي به مكرما، وهنا أدعو إلى صيانة الحسانية التي هي مفتاح الفصحى الذي لا يشاكله مفتاح لهجي آخر، حفظت الفصحى في ثائها وضادها وغينها وزايها وظائها، كما لم تحفظ في المشرق ولا في المغرب.. بهذا تكون الحسانية الركن الركين لحفظ الفصحى".

وقال ناجي محمد الإمام "إن الشعر ما لم يك حامل قضية فإنه غثاء مجذوب أو مجنون.. والشعر حامل الحرية والانعتاق والمساواة وقضية الخبز... حفظه الله الضاد ووطن الضاد وشعراء الضاد".

وقام مدير المركز الثقافي المصري بنواكشوط بتسليم الشاعر القاضي ولد محمد عينين شعار المركز، منوها بالتواصل الحضاري بين مصر وبلاد شنقيط، وأكد أن تكريم الشاعر الفائز سيكون في القاهرة".

هذا، وقد قدم الشاعر القاضي ولد محمد عينين قراءة في قصائده، كما ألقى العديد من الشعراء قصائد في هذه الأمسية.