تخليد يوم الكتاب وحقوق المؤلف

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 نيسان/أبريل 2014 17:45

الأخبار(نواكشوط) خلدت موريتانيا اليوم الأربعاء بمباني المكتبة الوطنية في نواكشوط على غرار المجموعة الدولية الذكرى 17 لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي يصادف 23 ابريل من كل سنة.



وشمل برنامج الندوة المنظمة من طرف إدارة المكتبة الوطنية في هذا الاطار محاضرتين لكل من الدكتور المحجوب ولد بيه والكاتب جبريل زكريا صو.



وأوضحت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة فاطم فال بنت أصوينع في كلمة لها بالمناسبة أن الكتاب هو الخازنة العامة لمختلف المعارف والعلوم الانسانية ومستودع التجارب والخبرات البشرية المتلاحقة.



وقدم الدكتور المحجوب ولد بيه عرضا عن المواضيع التي تناولها في كتابه( أتذكر ذكريات وخواطر وأحداث)في حين قدم الشاعر والكتاب جبريل زكريا صو، عرضا تناول فيه كتابات وقصائد حصل بعضها على جوائز عالمية.



وتم في نهاية تقديم شاهدتين تقديريتين للكاتبين تثمينا للجهود التي بذلاها في البحث والتأليف.