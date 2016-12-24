الإعلان عن الفائزين بجائزة شنقيط 2013

تاريخ الإضافة: السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2013 10:45

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن مجلس إدارة جائزة شنقيط عن الباحثين الأربعة الفائزين بالجائرة في مسابقة العام 2013م، وذلك في مجالات: الدراسات الإسلامية، والعلوم والتقنيات، والآداب والفنون.

والفائزون في المسابقة هم:

ـ جائزة الدراسات الإسلامية؛ مناصفة بين الأستاذين: محمد ولد فال، وموسى ولد حرمة الله عن كتابيهما: (المراجعات الفكرية لجماعات الغلو المعاصرة، والإسلام والغرب والعنف).

ـ جائزة العلوم والتقنيات؛ من نصيب الأستاذ أحمدو ولد حميدة عن كتابه (وضع بنية للبحث عن العلامات البيولوجية الأساسية للشعب الموريتاني.. نتائج وآفاق)

ـ جائزة الآداب والفنون، من نصيب الأستاذ: محمد ولد احظانا عن كتابه (هجرة الظلال.. رؤية تفاعلية ثلاثية).

ولوحظ حضور كبير للغة الإنجليزية في البحوث الفائزة بالمسابقة؛ حيث كان أحد البحثين الفائزين في مجال الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية تحت عنوان: (الإسلام والغرب والعنف) من إعداد الباحث: موسى ولد حرمة.

كما كان البحث الفائز بجائزة العلوم والتقنيات باللغة الإنجليزية تحت عنوان: (وضع بنية للبحث عن العلامات البيولوجية الأساسية للشعب الموريتاني.. نتائج وآفاق)، من إعداد الباحث: أحمدو ولد احميدة.