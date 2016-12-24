واقع المعلم في وطني (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 حزيران/يونيو 2014 15:29

المعلم: محمدن ولد محمد يحي أنحوي - ولاية البراكنةإذا افتتح العام في وطـــــــني إذا بالوزير وحســـــــــــن المقول

وتحسب شيئا جديدا طــــــــــرا ويأتي المديـــــــر لوقت قليـــل

وإن تبدإ الدرس لست تحـــــس لهـــــــــــــم أثرا كسراب المقيل

وبعـــد شــــــــهور مـــــــــــعددة يكـــــــــــون قطاع بها للخليل

فلم يعرف القـــــــوم عنــــــــه نبا في صحـــــــة ترتضي أم عليل

ولا بحث عن حــــــالــــه أبــــــــدا كفى المرء إنما ضياع المعول

وأشرف عام على المنتـــــــــهى وكــــــــل إلى المنتهى سيؤول

وبينا المعلم في درســـــــــــــــه أتاه المفتـــــــش من بعد طول

وليطلب تحضـــــــــير درس وأين ؟ سجـــــــل النداء ؟ سجل يجول

وتخطيــــــــــط برنامــــــــــــــج هاته وأين المعلــــــــق ليس يزول

متابعـــــــة للتلاميـــــــــــــذ أين ؟ وأين التمارين؟ وأين الحلول ؟

وأين ؟ وأين ؟ كثيــر الســـــــــؤال يمل المعـــــــــــلم مما يقول

ولكــــــــــــــــن هناك سؤال ملــــــح يريد جــــــــــــوابا ينير العقول

فأين الـمفتـــــــــــــــــــش من بعد ذا ومن قبلـــــــــه أين كان يصول

فلا هو أطــــــــــــــر قبــــــــــل ولا يــــــــزور ليسدى إلينا النقول

وإما يجـــــــد كل مايرتـــــــــــجي لدى بعضهم لاتجد من قبول

فلا الدرجات تزيــــــــــــــــــد به وتقديــــــــره الجهد قل قليل

خطـــــــــــاب المعلم من بعضهم خطاب تصـــــــوره مستحيل

أمام التلاميذ يســــــــــــــــــــــأله ويغلظ حيــــــن يجيب المسول

كذلك حال المعلـــــــــــــــــم دوما مداد التعـــــــــــلم منه يسيل

وأتعابــــــــــــــه دون تثمينــــــــــــها ودونه التفقــــــــــــــــد أمر ثقيل

له الله من يرحـــــــــــــــــــم الضعفا ومن هو حي حســــــــــــــيب جليل

وبالقول نرجوا الختـــــــــــــام الجميل صلاة سلامــــــــــــــــا لخير رسول