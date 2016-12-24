جامعة شنقيط العصرية تهدي قناة المحظرة مجموعة من إصداراتها

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 09:04

قام الدكتور محمد المختار ولد اباه رئيس جامعة شنقيط العصرية بزيارة لمباني قناة المحظرة، قدم خلالها للقناة مجموعة من مؤلفاته الشخصية وعدد من إصدارات الجامعة؛

ومن بين الكتب التي قدمها الدكتور محمد المختار للمحظرة:

تاريخ القراءات في المشرق والمغرب، وتاريخ علوم الحديث الشريف في المشرق والمغرب، والشعر والشعراء في موريتانيا، وإشراق البدر على الصحابة من أهل بدر، وتاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ورحلة مع الشعر العربي، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية،

إضافة إلى مجموعة من إصدارات جامعة شنقيط العصرية، وسلسلة حلقات علمية مسجلة في مقرء الإمام نافع.

وقد استقبل رئيس الجامعة من طرف عدد من مسؤولي القناة حيث قدموا له عرضا حول الأدوار التي تنهض بها القناة و مختلف الأنشطة الثقافية التي تقدمها.