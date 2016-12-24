جمعية شبيبة تختتم مخيم البناء 38

تاريخ الإضافة: الجمعة, 27 حزيران/يونيو 2014 16:43

رئيس المخيم وهو يسلم جائزة لأحد المتميزين المشاركين في مخيم البناء 38الأخبار (نواكشوط) - اختتمت جمعية شبيبة بناء الوطن مساء الخميس 26 -06-2014 في مدرسة الطفيل بن عمرو بعرفات مخيم البناء الثامن والثلاثين الذي كان منظما تحت شعار "معا نبني الوطن".

وقد رحب رئيس المخيم اعل الشيخ ولد الداف كلمة بضيوف حفل الختام، وبالجماهير التي حضرت، كما شكر فيها المخيمين على ما تحلوا به من الانضباط وحسن الخلق طوال أيام المخيم، وهنأهم على ما حصلوا عليه من تكوين في مجال التجويد والحفظ والإنشاد والمسرح والشعر..

رئيس مصلحة التكوين بوزارة الثقافة والشباب والرياضة محمد ولد سيد محمد، قال في كلمته إن الوزارة تعد جمعية شبيبة بناء الوطن من أنشط الجمعيات الثقافية العاملة في البلد كما أنها من أحسنها أداء، وأن هذا المخيم ومثله من الأنشطة مهم للشباب لتكوينهم على المهارات التي يحتاجونها في الحياة، كما يعودهم على الجدية والبذل والعطاء..

وقد شكر ولد سيدي محمد جمعية شبيبة بناء الوطن، وهنأها على الدور الذي تقوم به.

وقد تدخل في حفل الختام مجموعة من المخيمين، كما وزعت إدارته على المتميزين منهم مجموعة جوائز، وقسمت عليهم شهادات تكريم.

الحفل تخللته مجوعة فقرات ثقافية من أبرزها الإنشاد.