وفاة فرنسي متخصص في التاريخ الموريتاني

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2013 12:51

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن اليوم الثلاثاء: 05-11-2013م عن وفاة الفرنسي والعالم  الانتروبولوجي والاجتماعي Pierre Bonte المتخصص في التاريخ الموريتاني والسواحلي "البيظان والطوارق"؛ والذي قضى مراحل عديدة من عمره في موريتانيا.

 

وقد ألف Pierre Bonte العديد من المؤلفات الهامة عن التاريخ الموريتاني من بينها:

 

ـ إمارة آدرار الموريتانية: الحريم، التنافسية والحماية في مجتمع قبلي صحراوي  

 ـ جبل الحديد: الشركة الوطنية للصناعة والمعادن( (SNIM

ـ شركة معادن في صحراء موريتانيا في زمن العولمة

 

بالإضافة إلى مؤلفات أخرى ومقالات علمية عن موريتانيا يصفها الباحثون في التاريخ الموريتاني بالهامة.

 

 


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