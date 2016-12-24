جامعة شنقيط العصرية تطلق موقعا إلكترونيا بحلة جديدة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 04 تموز/يوليو 2014 09:48

الأخبار (انواكشوط) - أجرت جامعة شنقيط العصرية تعديلات على موقعها الإلكتروني بغرض مواكبة حراكها الأكاديمي والطلابي.

وضم الموقع الجديد العديد من الزوايا والمحاور والواحات، بالإضافة لأخبار دورية عن الجامعة والحركة الطلابية وأنشطتها، وكذا الندوات والمحاضرات التي تعقدها كل عام.

كما يشتمل الموقع في حلته الجديدة على زوايا عرض للنظام الأساسي للجامعة ودليلها العلمي، وزاوية للتعاون تعرض لأهم الجامعات التي أبرمت معها اتفاقيات مشتركة، بالإضافة لزوايا تفاعلية من ضمنها زواية للتسجيل الالكتروني تخول للطلاب الباحثين والراغبين في الالتحاق بالجامعة التسجيل عن طريق الشبكة العنكبوتية بعد الموافقة على نظام الجامعة الداخلي الموجود في الموقع.

وتنظم الجامعة ندوتين كل سنة، تناولت الأولى منهما هذا العام :إسهام العلماء الشناقطة في حركة النهضة الأدبية في المشرق ، أما الندوة الثانية فكانت حول العمليات المصرفية الإسلامية والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.