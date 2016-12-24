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وأثبتها يا طه: الكريم الحر ليس له عمر
- تاريخ الإضافة: السبت, 05 تموز/يوليو 2014 15:09
لم أكن إطلاقا أتوقع وأنا أستقبل مكالمة أحد الخلان أنها تحمل إلي فاجعة كهذه، فقد أخي الروح والصديق الصدوق طه بن محمد فال..انتابتني حالة من الدهشة وتمكلني شعور غريب: هل يمكن أن يقترن اسم طه بما يثير الحزن والهم، وكأنني نسيت أن للحياة وجها آخر.
وجدتني مباشرة أبحث عن زرقة القلم وبياض الكراسة لأخط فجاءتني:
يا باسم الثغر مألوفا وألاَّفا *** موطأ - باختلاف الحال - أكنافا
يا شارحا بابتسام الروح أفئدة *** مثل السرور بقلب مرهق طافا
ما إن عهدناك إلا جالبا فرحا ***حتى نعيت فثار الهم أضعافا
لقياك نزهة أرواح نطوف بها *** كنا فتجلو من الأحزان إدنافا
ومن حديثك عذبا في تسلسه *** فخم المعاني اقترفنا الخمر إسرافا
وكان ذكرك ترقى المجد معلمة *** بها تَنَكَّبَ ذو الهِمَّات إسفافا
يا أيها الشهم - والدنيا موكلة *** بالشهم ظلما وتهميشا وإضعافا -
قد عشت لا خوِرا ترضى الهوان ولا *** فظا توسطت في الأوصاف أوصافا
فهي السماحة ثكلى بعد فقدكم *** وهو التواضع مرزوء بمن نافا
وهو الأخوة مهزوز دعائمها *** تبكي المؤاخي وذا الود الذي صافا
يا رحمة الله فاسقي صَيِّبا وطِفًا *** قبرا تضمنه سَحَّا وتَوْكافا
و بلسم الصبر والسلوان ينجدنا *** والأهل والصحب إن الحزن قد ضافا