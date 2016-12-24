وأثبتها يا طه: الكريم الحر ليس له عمر

تاريخ الإضافة: السبت, 05 تموز/يوليو 2014 15:09

المختار بن نافع - شاعر وكاتبالمختار بن نافع - شاعر وكاتبلم أكن إطلاقا أتوقع وأنا أستقبل مكالمة أحد الخلان أنها تحمل إلي فاجعة كهذه، فقد أخي الروح والصديق الصدوق طه بن محمد فال..انتابتني حالة من الدهشة وتمكلني شعور غريب: هل يمكن أن يقترن اسم طه بما يثير الحزن والهم، وكأنني نسيت أن للحياة وجها آخر.

 

وجدتني مباشرة أبحث عن زرقة القلم وبياض الكراسة لأخط فجاءتني:

 

يا باسم الثغر مألوفا وألاَّفا *** موطأ - باختلاف الحال - أكنافا

يا شارحا بابتسام الروح أفئدة *** مثل السرور بقلب مرهق طافا

ما إن عهدناك إلا جالبا فرحا ***حتى نعيت فثار الهم أضعافا

لقياك نزهة أرواح نطوف بها *** كنا فتجلو من الأحزان إدنافا

ومن حديثك عذبا في تسلسه *** فخم المعاني اقترفنا الخمر إسرافا

وكان ذكرك ترقى المجد معلمة *** بها تَنَكَّبَ ذو الهِمَّات إسفافا

يا أيها الشهم - والدنيا موكلة *** بالشهم ظلما وتهميشا وإضعافا -

قد عشت لا خوِرا ترضى الهوان ولا *** فظا توسطت في الأوصاف أوصافا

فهي السماحة ثكلى بعد فقدكم *** وهو التواضع مرزوء بمن نافا

وهو الأخوة مهزوز دعائمها *** تبكي المؤاخي وذا الود الذي صافا

يا رحمة الله فاسقي صَيِّبا وطِفًا *** قبرا تضمنه سَحَّا وتَوْكافا

و بلسم الصبر والسلوان ينجدنا *** والأهل والصحب إن الحزن قد ضافا

 


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