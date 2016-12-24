إلى كتائب عز الدين القسام المنتصرة (شعر)

تاريخ الإضافة: الأحد, 13 تموز/يوليو 2014 18:46

الشيخ أحمد البان - شاعر وكاتب موريتانيدعني أُحَلِّيكَ يا "قَسَّام" طَوْقَ فِدا *** وأُشهدُ الأرض أن الفجر قد ولدا

دعني أحليك بالأمجاد أسورة *** من عنفوان جراح ترفض الضمدا

خل القصائد نشوى في تولهها *** والدمع فاتركه للباكيـــــــــن ملتحدا

واسمع لبوح قصيدي حين أعزفه *** لحنا طروبا وعشري قد طما زبدا

يستعذب الجرح مخضوبا بعزته *** ولذعة القلب ترنو للفدا صعــدا

ونشوة العاشق الولهان يدفعه *** حادي الشهادة يحكي بلبلا غردا

حدث صفيك - يا قسام - قد عشقت *** نفسي حديث الهوى فاسترسل الأبدا

شأن المحبين أن يفضوا بما بوجدهم *** وأن يتيه المدى من بوحهم مددا

حدث بربك واسكب في مشاعرنا *** نبض الحياة فقلب الأرض قد جمدا

حدث بربك واكتب في دفاترنا *** إلياذة النصر سطرا ماجدا خلُدا

وابعث بواكير أحلام الوجود فقد *** تاه الوجود يجافي الهم والنكدا

حدث عن الأرض تروي بالدما *** عطش المجد التليد فيخضل المنى رغدا

حدث عن الأرض تحكي في بسالتها *** أسطـــــورة العــــز لا تَعْبَا بما حشدا

المرجفون غدت حيرى مقالتهم *** لا يملكــــــون لها ردا ولا سنــــــــدا

أسطورة الرعب قد ضاعت دعايتها *** والواهمون غدت أوهامهم بددا

يا رافع الهام في درب يُبَلِّطُه *** جبنُ السلاطين موطوءا ومضطهدا

أيقظت من وسن الإحباط خاطرة *** كبرى وحلما كم بات مفتقدا

حدث فذكرك تاريخ نمجده *** وكل أيامك العظمى بها سُعَدا

وكل زيتونة شعر وقافية *** تتلى فترجع أحلام الحياة صدى