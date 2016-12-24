على مدار الساعة
إلى كتائب عز الدين القسام المنتصرة (شعر)
- تاريخ الإضافة: الأحد, 13 تموز/يوليو 2014 18:46
دعني أُحَلِّيكَ يا "قَسَّام" طَوْقَ فِدا *** وأُشهدُ الأرض أن الفجر قد ولدا
دعني أحليك بالأمجاد أسورة *** من عنفوان جراح ترفض الضمدا
خل القصائد نشوى في تولهها *** والدمع فاتركه للباكيـــــــــن ملتحدا
واسمع لبوح قصيدي حين أعزفه *** لحنا طروبا وعشري قد طما زبدا
يستعذب الجرح مخضوبا بعزته *** ولذعة القلب ترنو للفدا صعــدا
ونشوة العاشق الولهان يدفعه *** حادي الشهادة يحكي بلبلا غردا
حدث صفيك - يا قسام - قد عشقت *** نفسي حديث الهوى فاسترسل الأبدا
شأن المحبين أن يفضوا بما بوجدهم *** وأن يتيه المدى من بوحهم مددا
حدث بربك واسكب في مشاعرنا *** نبض الحياة فقلب الأرض قد جمدا
حدث بربك واكتب في دفاترنا *** إلياذة النصر سطرا ماجدا خلُدا
وابعث بواكير أحلام الوجود فقد *** تاه الوجود يجافي الهم والنكدا
حدث عن الأرض تروي بالدما *** عطش المجد التليد فيخضل المنى رغدا
حدث عن الأرض تحكي في بسالتها *** أسطـــــورة العــــز لا تَعْبَا بما حشدا
المرجفون غدت حيرى مقالتهم *** لا يملكــــــون لها ردا ولا سنــــــــدا
أسطورة الرعب قد ضاعت دعايتها *** والواهمون غدت أوهامهم بددا
يا رافع الهام في درب يُبَلِّطُه *** جبنُ السلاطين موطوءا ومضطهدا
أيقظت من وسن الإحباط خاطرة *** كبرى وحلما كم بات مفتقدا
حدث فذكرك تاريخ نمجده *** وكل أيامك العظمى بها سُعَدا
وكل زيتونة شعر وقافية *** تتلى فترجع أحلام الحياة صدى