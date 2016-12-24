غزة.. آخر المقاومين (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14 تموز/يوليو 2014 12:58

الشاعر الكبير الدكتور ادي آدبهالشاعر الكبير الدكتور ادي آدبهخُذْ واحدًا منهمْ..

ودعْ عشرين جيْشًا..

ضِدَّ أهْلِيها..

تخُوضُ حُرُوبَها..

وعلى العِدَى

لمْ ترْمِ يوْمًا بُنْدُقَهْ

 

***

 

يا زارعَ الشَّرْقِ الكبيرِ

حَرائقًا..

ذاكَ المُقاومُ..

لا يُساومُ..

في كرامةِ شَعْبه..

إنِّي أقبِّلُ رأسَه..

وأودُّ لوْ يَرضَى

بقلبِي خَنْدَقهْ

 

***

 

قتِّلْ.. وحَرِّقْ..

مَا بَدَا لَكَ..

سوْفَ يَبْقَى إصبُعٌ..

يَمْتدُّ.. بالتوْحِيدِ..

كالصَّاروخِ..

مِرْهوبَ المَدَى..

لنْ تَحْرِقَهْ

لن تحرقهْ

لن تحرقهْ

 


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