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غزة.. آخر المقاومين (شعر)
- تاريخ الإضافة: الإثنين, 14 تموز/يوليو 2014 12:58
خُذْ واحدًا منهمْ..
ودعْ عشرين جيْشًا..
ضِدَّ أهْلِيها..
تخُوضُ حُرُوبَها..
وعلى العِدَى
لمْ ترْمِ يوْمًا بُنْدُقَهْ
***
يا زارعَ الشَّرْقِ الكبيرِ
حَرائقًا..
ذاكَ المُقاومُ..
لا يُساومُ..
في كرامةِ شَعْبه..
إنِّي أقبِّلُ رأسَه..
وأودُّ لوْ يَرضَى
بقلبِي خَنْدَقهْ
***
قتِّلْ.. وحَرِّقْ..
مَا بَدَا لَكَ..
سوْفَ يَبْقَى إصبُعٌ..
يَمْتدُّ.. بالتوْحِيدِ..
كالصَّاروخِ..
مِرْهوبَ المَدَى..
لنْ تَحْرِقَهْ
لن تحرقهْ
لن تحرقهْ