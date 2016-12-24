جامعة شنقيط العصرية تبحث تعزيز تعاونها مع ربطة العالم الإسلامي

تاريخ الإضافة: السبت, 19 تموز/يوليو 2014 15:15

التقى الدكتور محمد المختار ولد اباه رئيس جامعة شنقيط العصرية سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث أوجه التعاون بين الرابطة وجامعة شنقيط في المجال التعليمي والأكاديمي والثقافي.

رئيس الجامعة نوه بالجهود الطيبة التي تقوم بها رابطة العالم الاسلامي في المجالات الدعوية والتعليمية معربا عن شكره للأعمال الإنسانية التي تقدمها هيئة الإغاثة الاسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي،

وقد ثمن الأمين العام للرابطة معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور ولد اباه خدمة للإسلام والمسلمين وكذا ما تقدمه جامعة شنقيط من خدمات جليلة في المجالات العلمية والأكاديمية متطلعا للتعاون معها.

وكان رئيس الجامعة الذي قدم للأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة قد استُقبل من طرف عدة شخصيات رسمية سعودية.