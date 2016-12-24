دراسة جديدة عن "اللغة العربية والهوية في موريتانيا"

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 22 تموز/يوليو 2014 18:07

واجهة الدراسة الجديدة تحت عنوان: "اللغة العربية والهوية في موريتانيا"الأخبار (انواكشوط) – أصدر المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية دراسة جديدة حملت عنوان: "اللغة العربية والهوية في موريتانيا"، وهي من إعداد الدكتور الباحث محمد فال الحسين ولد أمين، وتتناول وضع اللغة العربية في موريتانيا.

وتتكون الدراسة الصادرة حديثا ثلاثة مباحث، يرصد الدكتور ولد أمين في المبحث الأول وضع اللغة في قطاع التعليم مذكرا بأهم الاصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية في القطاع، والتي كان لها تأثيرها إيجابا وسلبا على دور اللغة العربية في التعليم الموريتاني.

وفي المبحث الثاني يرصد الباحث ضعف وجود اللغة العربية في الإدارة، وتهميشها في كثير من الجوانب، مبرزا مخاطر هذا التهميش على المشاركة الساسية في البلد وعلى حق المواطنين في العمل، مذكرا بضرورة تعريب الإدارة.

أما المبحث الثالث من الكتاب فيتناول اللغة العربية وعلاقتها بالتعدد الثقافي والتنوع العرقي في موريتانيا، متسائلا عن إمكانية تعايشها مع اللغات المحلية الأخرى.

وتزامنا مع صدور الدراسة أصدر المركز العدد الثالث من مجلة "دراسات". وهي مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات حول موريتانيا، وتصدر سنويا.