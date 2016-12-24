ندوة تضامنية مع غزة بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الإثنين, 11 آب/أغسطس 2014 11:44

الأخبار (نواكشوط) – قالت مصادر بمنتدي العلماء لوكالة الأخبار إن المنتدي قرر تنظيم ندوة علمية تضامنا مع قطاع غزة بعون "مقتضيات الإخوة في الإسلام" بمقر حملته المؤقتة بنواكشوط.

وأكد المصدر أن الندوة يشارك فيها لفيف من العلماء والدعاة أبرزهم الشيخ محمد الأمين ولد مزيد والشيخ محمد ولد أبواه والشيخ محفوظ ولد ابراهيم فال وآخرين.

وستكون الندوة بمقر حملة المنتدي التضامنية مع غزة قرب مسجد الشرفاء الليلة بعد صلاة العشاء.