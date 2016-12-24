مهرجان للثقافة والسياحة بمركز مال

تاريخ الإضافة: السبت, 23 آب/أغسطس 2014 17:49

الأخبار(ألاك) – افتتحت مساء أمس الجمعة بمدينة مال التابعة لمقاطعة ألاك فعاليات النسخة الأولى من مهرجان مال للثقافة والسياحة المنظم من طرف رابطة مال للثقافة ومكافحة الفقر والمحافظة على البيئة.

وشملت فعاليات الافتتاح عرض فلم وثائقي يستعرض جوانب من عادات السكان وصناعاتهم التقليدية، فضلا عن المقدرات الزراعية والرعوية التي يتوفر عليها المركز الإداري.

وقد أكد مستشار والي لبراكنه المكلف بالشؤون الاقتصادية في كلمة له بمناسبة افتتاح المهرجان على محورية الدرو المنطوط بالشباب والنساء بوصفهما ركيزة أساسية في العملية التنموية، معددا بعض ما تحقق لهاتين الشريحتين خلال السنوات الماضية.

وجرى افتتاح المهرجان بحضور حاكم مقاطعة ألاك ومندوب وزارة الثقافة ورئيس الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية وجمع من سكان مدينة مال.