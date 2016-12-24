تاريخ الإضافة: الخميس, 28 آب/أغسطس 2014 00:26

الشاعر الكبير / الدكتور أدي ولد آدب - 17/8/2014 رَبِّ .. هَـبْ.. عـالَـمَ المَحَـبَّةِ.. فَـيْـــضَا

كَيْ نَـــرَى عَـــالَـمَ الكَــرَاهَةِ.. غَـيْـضَا!

لُغَةُ العُرْبِ.. مُـعْجمَ المَـوْتِ.. أضْـحَـتْ

مُـفْــرَدَاتٌ.. تَـفِــيضُ .. رُعْـبًا.. وبُـغْـضًا!

قَدْ سَئِـمْـنَا.. قَـتْـلاً.. وَهَـدْمًا.. ونَـفْــيًا

طَـفَـحَ الشَّـــرِّ.. آهِ.. يَـــالَـكِ فَــوْضَى!!

عَـفَـنُ القُـبْـحِ.. جَــلَّلَ الأرْضَ.. لُطْـفًا

بِعُــيُـونٍ.. أضْحَتْ.. تُـفَـضِّــلُ غَـمْـضَا!

عُـقَـدٌ.. كُـلُّـهَا النُّـفُـوسُ.. ومَــــا لَــمْ

يَنْهَدِمْ ..مِنْ هَيَاكِلِ النَّـاسِ.. مَـرْضَى!

فَمَـتَى.. يُصْـنَـعُ السـلاَحُ.. حَـكِـيـمًا

إنْ طَـغَى.. حَامِلُوهُ.. أعْلَنَ.. رَفْـــضَا:؟

أنَا أرْضَى.. حَرْبَ الجُيُــوشِ.. ولَـكِـنْ

أنْ أُبِيدَ الشُّعُوبَ.. لا.. لَسْتُ أرْضَى!

فـإذَا الطَّـــائِــرَاتُ -إنْ تَــغْـزُ شَـعْــبًا-

أمْـطَـرَتْهُ الـوُرُودَ.. طُـــولاً.. وعَــرْضَا!

سُفُنُ الحَرْبِ –حِيـنَ تَـقْصِفُ شَعْـبًا-

تَـنْـفُثُ العِـطْـرَ.. فِـيهِ.. جَوًّا.. وأرْضَا!

طَـلَـقَاتُ الـرَّشَّـاشِ.. تَـــغْــدُو رَذَاذًا

إنْ رَمَتْ.. صَدْرَ أعْزَلٍ.. جُنَّ.. نَبْـضَا!

هَـا هُنَـا.. يُصْبِحُ الــوُجُـودُ.. بَهِيـجًا

يَـسْـتَحِـقُّ الحَـيَاةَ.. والـدَّهْرُ غَـــضَّا!

لا نَرَى القُبْحَ .. مِـلْءَ كلِّ الـمَرَائِي

فـالدُّنَا.. تَعْرِضُ الأمَــانِيَّ.. عَـــرْضَا!

والـبُيُوتُ التِي -عَلَى النَّاسِ- هُدَّتْ

مِنْ رَمِـيمِ الأنْقَاضِ.. تَنْهَضُ.. نَهْضَا!

وبَـنُـو العُرْبِ.. بَـيْنَ حَـــــاءٍ.. وبَـــاءٍ

وُحَّــدُوا.. أمَّةً.. تَرَى المَجْدَ.. فَرْضَا

هَـذِهِ الأرْضُ.. بالسَّلاَمِ.. تُـغَـــنِّـي

صُحُفُ العَسْفِ.. والمَجَــازِرِ.. بَيْضَا

آهِ.. رَبِّــي.. أفَقتُ.. قد كَـانَ حُلمًا

رائــعًا.. لَيْـتَــه.. تَحَقَّــقَ.. مَحْـضَا!!