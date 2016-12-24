الشبيبة تحتفل بعيد الأضحى

تاريخ الإضافة: الأحد, 05 تشرين1/أكتوير 2014 21:23

الأخبار (نواكشوط) – أقامت جمعية شبيبة بناء الوطن مساء اليوم الأحد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمسية احتفالية بعيد الأضحى المبارك.

وقد تخللت الأمسية عدة فقرات إنشادية، ومسرحية، وفلكلورية، تعالج العيد بالنسبة للموريتانيين.

ويقول أعضاء بجمعية شبيبة إن أمسيتهم تأتي لتكون بديلا للشباب المسلم الجاد عن العبث الذي بات أغلب الشباب الموريتاني يشتغل به في عيد الأضحى.

وقد شارك في تنظيم الأمسية نادي الأخوة، الذي يعتبر الجناح العامل في تقوية الوحدة الوطنية بجمعية شبيبة بناء الوطن.

وقد عالجت الفقرات التي تخللت الأمسية العيد بالنسبة للموريتانيين، وتقاليدهم تجاهه، كما تخللته فقرات مسرحية متعلقة بالعيد، وأخرى متعلقة بالتراث الموريتاني.