ندوة تأبينية في ذكرى رحيل الرئيس المختار ولد داداه

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 15 تشرين1/أكتوير 2014 15:28

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم نادي اليونسكو الثقافي الموريتاني ندوة تأبينية في الذكرى الحادية عشرة لرحيل الرئيس الموريتاني الأسبق المختار ولد داداه، وذلك صباح الأربعاء بقاعة المتحف الوطني.

 

ووصف الأستاذ بجامعة نواكشوط د.محمد ولد اميين خلال مداخلة له في الندوة الرئيس الموريتاني الأسبق المختار ولد داداه بأنه كان على قدر من النزاهة في التسيير قل نظيره بين رؤساء العالم، مشيرا إلى أن نزاهة المختار وزهده في المال العام كانت المقوم الأول لنجاحاته في بناء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الوليدة.

 

 

وأضاف ولد اميين أن الرئيس المختار كان بعيدا عن الانفراد بالرأي في تسيير الشؤون العامة، فقد كان يستشير الوزراء والخبراء ويتنازل عن وجهة نظره.

 

وحضر الندوة العديد من الشخصيات السياسية والثقافية، بالإضافة إلى جمهور من الطلبة والباحثين.

 

 


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