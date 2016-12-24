نواذيبو: أمسية ثقافية لنصرة الأقصى

تاريخ الإضافة: السبت, 18 تشرين1/أكتوير 2014 13:20

الأخبار(نواذيبو)- احتضنت جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو الليلة البارحة أمسية ثقافية لنصرة الأقصى بحضور جماهير شبابية وشعراء في المدينة.



وشملت الأمسية التى حملت عنوان"لبيك ياأقصى" سلسلة مداخلات من قبل أئمة وأساتذة حول أهمية نشر ثقافة القضية الفلسطينية فى صفوف الشباب.



وقال منسق النقابة المستقلة للأساتذة المعلوم ولد أوبك إن مشكلة المسلمين أنهم يعانون من هزيمة فكرية ومعرفية عميقة باتت تفرض العمل على خلق الجيل المؤمن بقضاياه ، المستشعر لهموم أمته ، الطامح إلى المساهمة فى بناءها ، ولم يتأتي ذالك إلا من خلال انتاج أجيال اسلامية حسب قوله.



واعتبر ولد أوبك فى عرض قدمه فى الأمسية أن مسار الصراع العربي الفلسطيني أثبت أن الحل الوحيد يكمن فى المقاومة التى تعد أنجع سلاح لإسترداد الأقصى السليب ، داعيا إلى نشر ثقافة الأقصى فى أوساط الشباب ، مشددا على ضرورة الإهتمام بالجيل الحالي ، وضرورة تنشئته على القضية.



بدوره إمام جامع التوبة والأنفال محمد ولد الداه اعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولي فى العالم ، ويجب على حكامهم ونخبهم أن يبذلوا قصاى جهودهم لنصرتها.



أما الصحفي محمد ولد جبريل فقد اعتبر أن الإنتصار الأخير الذى أحرزته المقاومة كشف عن سقوط العديد من النظريات فى أذهان الصهاينة ، وقلب الطاولة عليهم ، وكشف حقيقة الدول.