التلفزيون الموريتاني موضوع دكتوراه في الإعلام

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2013 22:27

الباحث يعقوب ولد محمد الأمين يتوسط لجنة المناقشة ـ الأخبارالأخبار (نواكشوط) ـ ناقش الباحث يعقوب ولد محمد الأمين أطروحته للدكتوراه تحت عنوان: "البرمجة التلفزيونية.. التلفزة الموريتانية نموذجا"، وذلك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك - جامعة الحسن الثاني في المملكة المغربية.

وتسعى الأطروحة ـ حسب الباحث ـ إلى "استعادة التلفزيون لدوره الحقيقي المنوط به، ووضع أسس واستراتيجيات واضحة المعالم للبرمجة التلفزيونية"؛ في ظل تحرير الفضاء السمعي البصري الموريتاني واحتدام المنافسة التلفزية في المشهد الإعلامي الموريتاني.

وقد نالت الأطروحة إعجاب لجنة المناقشة التي منحت الباحث درجة: "مشرف جدا".

يذكر أن د.يعقوب ولد محمد الأمين عمل لسنوات في قطاع الإعلام بموريتانيا، كما يعمل حاليا أستاذا بجامعة المرابطون في مدينة العيون بالحوض الغربي.