مهرجان الفلم القصير ينطلق الخميس بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 20 تشرين1/أكتوير 2014 11:46

الأخبار (نواكشوط) من المنتظر أن ينطلق الخمس القادم في العاصمة الموريتانية نواكشوط مهرجان نواكشوط الدولي للفلم القصير في دورته التاسعة، وقد شهد في مختلف نسخه مشاركة دولية من إفريقيا وأمريكا أوروبا وآسيا والعالم العربي.

ويشارك في مسابقات مهرجان نواكشوط للفلم القصير عدد من الأعمال السينمائية من موريتانيا وتونس والمغرب ومصر والجزائر وبريطانيا وليبيا والأردن إضافة إلى كردستان العراق وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان – الضيف الرسمي للمهرجان -، وينظم المهرجان ثلاثة مسابقات يجري التنافس فيها بين الأفلام المشاركة وهي :

1 المسابقة الوطنية للأفلام الموريتانية

2 المسابقة الدولية للأفلام العربية والعالمية

3 مسابقة الورشات

وتستعد دار السينمائيين الموريتانيين المنظمة للمهرجان ما بين 23 – 27 – من شهر أكتوبر الجاري 2014 لأن تكون النسخة التاسعة منه متميزة بعرض أفلام طويلة خارج المسابقات بينها الفيلم الموريتاني "تمبكتو" المشارك في سباق الترشيح لجائزة الأوسكار للفيلم الأجنبي للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساغو.

كما سينظم ضمن فعاليات المهرجان عدة ورشات تكوينية في مهارات التصوير والإخراج وإدارة المشاريع الثقافية وإعداد الأفلام الوثائقية وبعض المهارات الفنية الأخرى ، سيشرف على هذه الورشات مكونون وطنيون وأجانب.

ويشهد فضاء التنوع البيئي والثقافي وسط العاصمة نواكشوط والمقابل للمتحف الوطني فعاليات الاستعداد والتهيئة للمهرجان السينمائي الأكبر في موريتانيا.