وزيرة الثقافة تتسلم درع اتحاد الفنانين العرب

تاريخ الإضافة: الأحد, 26 تشرين1/أكتوير 2014 12:08

الأخبار (نواكشوط) استلمت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية فاطمة فال بنت اصوينع الليلة البارحة درع اتحاد الفنانين العرب الذي منحه الاتحاد للرئيس محمد ولد عبد العزيز.



وفي هذا الاطار ثمن رئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فوده - الذي سلم الدرع – ما قال إنها جهود بذلها الرئيس الموريتانية خلال مأموريته في رئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال حل العديد من النزاعات التي كانت تهدد الأمن والاستقرار في القارة السمراء .



ونشير إلى رئيس اتحاد الفنانين العرب يشارك حاليا في مهرجان نواكشوط للفلم القصير.