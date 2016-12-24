ارتفاع الطلب علي الفنانين بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2013 14:30

الأخبار (نواكشوط)- انهت الحملات الدعائية للمرشحين حالة البطالة التي يعيشها أغلب الفانين بموريتانيا، وسط ارتفاع مذهل لأسعار الأغاني الدعائية وخصوصا في المناطق الداخلية حيث يشتد الصراع بين القبائل ورجال الأعمال.

ويقول مراسل لوكالة الأخبار إن سعر الأغاني بلغ 500 ألف أوقية لصغار الفنانين بالمناطق الشرقية، بينما لجأ بعض المترشحين إلي حجز فنانه المفضل طيلة الحملة الدعائية بأسعار بلغت في مقاطعة جكني – علي سبيل المثال- مليون و500 ألف أوقية للفنان الواحد.

وتغيب البرامج الدعائية في حملات أغلب مرشحي أحزاب الأغلبية، ويعتمد المترشحون علي الأغاني لجلب الجمهور إلي الحفلات الليلة في مقار الحملات الدعائية لإظهار حجم المساندين والداعمين.