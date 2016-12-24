اتحاد الأدباء يعلن عن مسابقة مهرجان الأدب الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2014 11:16

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عن إطلاق النسخة العاشرة من مهرجان الأدب الموريتاني ما بين العاشر والثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل في العاصمة نواكشوط تحت شعار: " الأدب والحلم المغاربي"، معلنا عن فتح الباب للمشاركة في مسابقة المهرجان.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد وتلقت وكالة الأخبار نسخة منه توضيحا لشروط المسابقة:

أن لا يقل النص الفصيح عن 20 بيتا ولا يتجاوز 30 بيتا.

أن لا يقل النص الشعبي (الحساني) عن 30 تافلويت ولا يتجاوز 40 تافلويت.

أن لا تتجاوز النصوص الشعبية (الأولفيه – البولاريه – السوننكيه- 20 سطرا.

أن لا تقل القصة القصيرة عن صفحة ولا تتجاوز صفحتين.

كما أعلن الاتحاد عن استقبال النصوص المشاركة في أماسي المهرجان؛ وذلك في مجالات: الشعر الفصيح، القصة القصيرة،الشعر الحساني، الشعر البولاري، الشعر الصوننكي، الشعر الولفي.

وأوضح بيان اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أنه شكل لجانا مختصة في كل مجال لانتقاء النصوص المشاركة، مشيرا إلى أنها ستخضع لقراءة تحكيمية على أن تستوفي بالشروط التالية:

أن لا يكون النص المشارك قد قدم في أي مناسبة سابقة.

أن يكون المشارك عضوا في الاتحاد.

أن يتقيد بموضوع المسابقة.

أن لا تقل القصيدة العمودية عن 15 بيتا ولا تتجاوز20 بيتا.

أن لا تقل قصيدة التفعيلة عن 20 سطرا ولا تتجاوز 30 سطرا.

أن تكون القصيدة الحسانية من"طلعتين" إلى "ثلاث" تتمحور حول (كاف)، على أن لا يتجاوز إجمالي النص 40 تافلويت.

أن تكون قصائد اللغات الوطنية في حدود 20 سطرا.

أن لا تتجاوز القصة القصيرة ثلاث صفحات ولا تقل عن صفحتين.

وكان اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين قد اختار د.الشيخ ولد سيدي عبد الله مديرا للنسخة العاشرة مهرجان الأدب الموريتاني.