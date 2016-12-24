الوطني يبحث دور العمل النقابي في تكوين الأجيال

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2014 17:45

الأخبار (نواكشوط) - نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا صباح اليوم الأربعاء بالمعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية ندوة عن العمل الثقافي ودوره في تخريج الأجيال، ضمن أسبوع الدخول الجامعي الذي أطلقه الاتحاد يوم أمس.

واستضافت الندوة، القياديين السابقين بالاتحاد الوطني محمد عبد الله ولد لحبيب "ديدي"، ومحمد ولد ماسيرى، وقال الحسن ولد بدو إن الندوة تهدف لمد جسر جديد بين مؤسسي الاتحاد، وأصحاب التجربة فيه، مع المناضلين.

محمد عبد الله ولد لحبيب قال إن الاتحاد الوطني يمثل مدرسة استطاعت تحويل العمل النقابية إلى تجسيدا، وإن رواده هم قادة المستقبل.

محمد ولد ماسيرى تحدث عن الفترة التي أسس فيها الاتحاد، والصعوبة التي واجعتهم حينها، والتنكيل والتعذيب اللذين واجههم بها النظام الحاكم بموريتانيا حينها معتبرا أن ما حققه الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا من إنجازات لم يوهب و إنما انتزع.

وكان الاتحاد الوطني قد افتتح يوم أمس الثلاثاء أسبوع الدخول الجامعي لعام 2014 – 2015م، وينتظر أن تتخلله فعلايات متنوعة.