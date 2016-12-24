حفل موسيقى شعبية في ساحة المتحف الوطني

تاريخ الإضافة: السبت, 29 تشرين2/نوفمبر 2014 11:52

الأخبار (نواكشوط) ـ شهدت ساحة المتحف الوطني في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية حفلا موسيقيا جمع أطيافا من الموسيقى التقليدية الموريتانية، من تنظيم المعهد الموريتاني للموسيقى ضمن فعاليات تخليد ذكرى عيد الاستقلال الوطني الرابعة والخمسين.

وعرضت في الحفل نماذج غنائية وموسيقية قدمتها فرق فنية وموسيقية متنوعة إضافة إلى مقاطع من الشعر الفصيح والشعبي، وذلك بحضور واسع من المهتمين بالموسيقى الموريتانية.

كما حضر الحفل مدير المعهد الموريتاني للموسيقى إضافة إلى حاكم وعمدة لكصر.