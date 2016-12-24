باحث موريتاني يناقش أطروحة دكتوراه في المعاملات المالية

تاريخ الإضافة: السبت, 29 تشرين2/نوفمبر 2014 15:47

ناقش الباحث الموريتاني أحمد ولد عبد الله ولد الليل أطروحة دكتوراه أعدها تحت عنوان: "أثر اختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية في الفقه المالكي" وذلك في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المملكة المغربية.

ويعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في هذا العصر، وقد تم تناوله من خلال مقدمة وبابين وخاتمة.

الباب الأول: اختلاف الدارين (المفهوم والتقسيم والعلاقة)، وجاء في ثلاثة فصول هي:

الفصل الأول: مفهوم اختلاف الدار ومشروعيته.

الفصل الثاني: سكان العالم من منظور إسلامي.

الفصل الثالث: العلاقات بين المسلمين وغيرهم.

الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في أحكام المعاملات المالية، وكان في ثلاثة فصول أيضا:

الفصل الأول: أثر اختلاف الدارين في البيع والربا.

الفصل الثاني: أثر اختلاف الدارين في عقود العمل والشركات.

الفصل الثالث: أثر اختلاف الدارين في عقود التبرعات.

أما الخاتمة فقد تم فيها رصد النتائج والملاحظات التي تم التوصل إليها خلال البحث.

وقد أشادت اللجنة بالبحث والباحث وأرشدت الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأطروحة حيث اعتبروها مرجعا في بابها.

وتشكلت لجنة نقاش الأطروحة من الدكاترة:

- الدكتور عبد الحق يدير رئيسا.

- الدكتور عبد الله معصر عضوا.

- الدكتور عبد الله غازيوي عضوا.

- الدكتور الجيلالي المريني مشرفا ومقررا.

وقد منحت اللجنة الباحث درجة "مشرف جدا"، مع التوصية بطبع الأطروحة العلمية، وهي أعلى درجة تمنحها الجامعات المغربية.